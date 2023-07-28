Путин: Россия не нарушает устав ООН и действует в соответствии с ним
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Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним, об этом заявил Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита «Россия-Африка».
«Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю», - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что Россия действует в полном соответствии с уставом ООН.
«Принципы Устава ООН должны уважаться и другими странами», - добавил президент России.
По словам Путина, не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других.
Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит встречу с лидерами семи африканских стран - участниц миссии по урегулированию на Украине.
Напомним, первая встреча Владимира Путина с африканскими лидерами по украинской тематике состоялась в июне в Санкт-Петербурге. Российский лидер тогда заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, однако Киев выбросил на «свалку истории» проект мирного договора.
Ранее председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что президент России Владимир Путин готов к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и призвал мировое сообщество подтолкнуть к мирным переговорам президента Зеленского.