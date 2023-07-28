Путин: Россия не нарушает устав ООН и действует в соответствии с ним Фото: REUTERS

Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним, об этом заявил Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита «Россия-Африка».

«Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия действует в полном соответствии с уставом ООН.

«Принципы Устава ООН должны уважаться и другими странами», - добавил президент России.

По словам Путина, не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит встречу с лидерами семи африканских стран - участниц миссии по урегулированию на Украине.

Напомним, первая встреча Владимира Путина с африканскими лидерами по украинской тематике состоялась в июне в Санкт-Петербурге. Российский лидер тогда заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, однако Киев выбросил на «свалку истории» проект мирного договора.

Ранее председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что президент России Владимир Путин готов к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и призвал мировое сообщество подтолкнуть к мирным переговорам президента Зеленского.