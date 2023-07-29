Путин на форуме Россия-Африка подтвердил готовность к мирному решению на Украине Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине заявил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации на Украине.

«Они забыли, что они разрушили ситуацию в Судане? Они забыли о том, что они устроили в Сирии? Плевать они хотели на Устав ООН, они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то, в данном случае против России», - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что «ничего у них не получится, это слишком примитивно».

«Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие акты международного права, пусть они сами потрудятся исполнять эти же нормы», продолжил президент России.

По его словам, это не означает, что «мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любого конфликта».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия - Африка заявил об отказе Украины вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов.

Путин отметил, что мы согласны, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров. Но проблема в том, что с нами отказываются вести переговоры.

Глава государства напомнил, что с РФ не хотят вести диалог по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая саму Россию.

Напомним, еще в январе глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что о переговорах с Зеленским пока не может быть и речи.

Лавров пояснил, что о переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.

Министр подчеркнул, что начиная с марта 2022 года российская сторона поддержала просьбу Украины о переговорах и проект урегулирования ситуации, но Украину «ударили по рукам» и сказали: «Рано!».

При этом Лавров добавил, что Запад все решает за Украину без Украины.