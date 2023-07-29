Путин заявил, что Россия не понимает, зачем Запад втягивает Украину в НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не понимает, зачем страны Запада тянут Украину в НАТО, это создает угрозу безопасности, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине на саммите «Россия-Африка».

«Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством», - сказал Путин.

Для нас это имеет принципиальное значение, подчеркнул президент.

«Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно», - отметил глава государства.

Путин добавил, что, по мнению Москвы, именно это и создает фундаментальную угрозу интересам России.

Как писал сайт KP.RU, 13 июля президент России Владимир Путин заявил, что возможное вступление Украины в НАТО - одна из причин начала специальной военной операции.

Также российский лидер подчеркнул, что поставки Киеву вооружения не меняют ситуацию на поле боя, а только усугубляют все для украинской стороны.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что членство Украины в НАТО станет угрозой для безопасности России и создаст дополнительное напряжение на международной арене.

Напомним, 11 июля генсек военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в альянс потеряет актуальность, если украинская армия не сможет одержать победу над Россией на поле боя.