Байден выделил Тайваню военную помощь на почти 345 млн долларов Фото: REUTERS

Белый дом выделил Тайваню военную помощь на почти 345 миллионов долларов, об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

В заявлении указано, что Байден уполномочил администрацию выделить «до 345 миллионов долларов на оборонную продукцию и услуги Пентагона».

Также деньги направят «на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню».

Как писал сайт KP.RU, 19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Соединенные Штаты выступают против независимости Тайваня и не планируют вступать в конфликт с Пекином.

Чиновник отметил, что Вашингтон не желает новой холодной войны и не хочет менять китайскую систему.

Напомним, 2 августа 2022 года в разгар энергетического кризиса и рецессии американской экономики, спикер Конгресса Нэнси Пелоси отправилась с официальным визитом на Тайвань.

Данная территория является своего рода «китайской Украиной»: в 1949 году местные националисты, проигравшие в гражданской войне коммунистам, бежали на этот остров, где под охраной американского флота стали строить собственное государство.

Однако, весь мир, включая и США, придерживается «доктрины одного Китая». То есть официально считает мятежный остров частью КНР.

В ответ на визит Пелоси в Тайбей Китай выразил дипломатические протесты и запретил ввоз тайваньских продуктов — сладостей и хлеба.