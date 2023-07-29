Американский беспилотник опасно сблизился с Су-34 и Су-35 ВКС России в небе Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский беспилотник MQ-9 Reaper международной коалиции опасно сблизился с Су-35 и Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России в небе над Сирией, об этом заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«В 07:34 26 июля на высоте 6 200 м в районе Эль-Баб в очередной раз было зафиксировано опасное сближение БПЛА MQ-9 «коалиции» с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России», - сообщил Гуринов.

Контр-адмирал отметил, что пилотами РФ зафиксировано облучение системами наведения вооружения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей.

Как писал сайт KP.RU, 14 марта Командование ВС США в Европе сообщило, что над Черным морем произошел инцидент с дроном MQ-9 Reaper американского производства, в результате чего операторам пришлось сажать беспилотник в международных водах.

Минобороны РФ заявило, что причиной падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море стало резкое маневрирование.

В ведомстве уточняли, что средства контроля воздушного пространства ВКС России заметили дрон США утром 14 марта, после чего на перехват были направлены истребители.

Отмечалось, что вооружение против американского дрона не применялось, российские силы в контакт с ним не вступали. После падения БПЛА истребители вернулись на аэродром базирования.

Минобороны подчеркивало, что беспилотник нарушал границы района временного режима использования воздушного пространства и двигался с выключенными транспондерами.