РИА Новости: Изучение трофейной техники НАТО выявило ее недостатки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты, изучив трофейную технику НАТО, выяснили, что западные образцы имеют приемлемое бронирование, но обладают посредственной подвижностью и излишней сложностью конструкции, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, западная техника изучается широким пулом специалистов из различных компаний оборонно-промышленного комплекса России.

«В ходе испытаний трофейной натовской техники получены предварительные результаты, которые в целом соответствуют ожиданиям», - приводит издание слова источника.

Собеседник отметил, что западные образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест.

По его словам, техника НАТО имеет крайне посредственную подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах.

«Ремонтопригодность у западных образцов крайне низкая, особенно в полевых условиях, а техобслуживание очень ресурсозатратное», - пояснил специалист.

Как писал сайт KP.RU, 28 июля бойцы Вооруженных сил России захватили неповрежденный французский тяжелый колесный танк AMX-10 на Запорожском направлении, сообщил Владимир Рогов.

По его словам, переданный ВСУ французский танк был захвачен на линии фронта практически в идеальном состоянии, без повреждений. Он добавил, что техника пойдет на изучение специалистами военной промышленности.

О похожем случае Минобороны РФ сообщало 19 июня, когда российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC, который был передан ВСУ.

12 июля боевые «анимешники» затрофеили американский БМП М-2 «Бредли». Не просто подбили, а забрали целиком. На опубликованном ими видео слышно, что машина заведена.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что трофейная западная техника будет изучаться специалистами.

Глава государства также добавил, что у России есть своя эффективная и современная техника, а танк Т-90 «Прорыв» он и вовсе назвал лучшим в мире.