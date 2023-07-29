Артиллеристы накрыли плотным огнем группу диверсантов ВСУ в Херсонской области Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Артиллеристы группировки войск «Днепр» плотным огнем накрыли группы диверсантов ВСУ в районе поселка Садового в Херсонской области, об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра Роман Кодрян.

«Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое», - заявил Кодрян.

Офицер отметил, что в ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что артиллеристы группировки «Центр» уничтожили более 150 военнослужащих ВСУ, еще десять украинских военных сдались в плен.

Отмечалось, что в результате огня артиллерии уничтожены боевая машина пехоты, две бронемашины, три автомобиля пикап и более 150 боевиков. Кроме того, десять украинских военнослужащих сдались в плен.

Ранее специалисты оборонно-промышленного комплекса России, изучив трофейную технику НАТО, выяснили, что западные образцы имеют приемлемое бронирование, но обладают посредственной подвижностью и излишней сложностью конструкции.