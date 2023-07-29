Митрополит Климент: Каноническая УПЦ продолжит отмечать Рождество 7 января Фото: REUTERS

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) продолжит отмечать Рождество 7 января, несмотря на подписанный Зеленским закон о переносе праздника на 25 декабря, об этом украинскому изданию «Страна» заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

«Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше», - сказал священник.

Он отметил, что можно было бы рассчитывать на уважение к этим людям и их традиции, «но имеем то, что имеем».

Как писал сайт KP.RU, 28 июля Зеленский подписал указ о приведении дат нескольких праздников в соответствие с новоюлианским календарем. Согласно постановления, праздник Рождества Христова будет отмечаться 25 декабря.

Кроме того, новый закон предусматривает перенос Дня украинской письменности и языка с 9 ноября на 27 октября, День украинского казачества переносится с 14 на 1 октября, а День украинской государственности и «День крещения Киевской Руси - Украины» будет отмечаться 15 июля, вместо 28.

27 июля раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ), выдавливающая каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) при поддержке преступного режима Зеленского, утвердила переход на новоюлианский календарь.

Это решение было принято священниками-раскольниками на Поместном соборе ПЦУ, проведённом в Софийском соборе в Киеве.

Напомним, новоюлианский календарь был разработан в начале 20-х годов ХХ века сербским астрономом Миланковичем. Новоюлианский календарь до 28 февраля 2800 года будет полностью совпадать с григорианским, которым пользуются католики.