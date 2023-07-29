Как получить бесплатную землю в России: названы три способа

Депутат Гаврилов: бесплатную землю могут получить ряд льготных категорий граждан Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Многодетные семьи, а также другие льготные категории граждан могут претендовать на получение бесплатной земли в России. Об этом рассказал депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.

«Помимо программ «Дальневосточный гектар», «Арктический гектар» на бесплатную землю могут претендовать многодетные семьи и иные льготные категории граждан - конкретные условия получения регионы устанавливают самостоятельно», - пояснил парламентарий в беседе с РИА Новости.

В качестве примера он привел Московскую область, где для получения участка нужно иметь не менее трех детей и жить в регионе не меньше пяти лет. В Крыму, по его словам, выделяют землю участникам специальной военной операции, которые постоянно проживали в регионе по состоянию на 24 февраля 2022 года.

«Любой житель России может на общедоступной карте Росреестра выбрать свободный участок земли, находящийся в муниципальной собственности, арендовать его, а потом выкупить по кадастровой стоимости, которая в большинстве случаев оказывается ниже рыночной», - рассказал Гаврилов.

Он отметил, что такой земли в России в настоящее время много. Депутат также напомнил, что в РФ действует упрощенный порядок выкупа участков без торгов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что уже с 1 апреля крымчанам-участникам СВО будут бесплатно выдавать участки на берегу моря. Землю будут предоставлять на берегу моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах, где будет обеспечена вся необходимая инфраструктура.

Сайт KP.RU рассказывал, как получить земельный участок многодетной семье в 2023 году, нужно ли вставать в очередь, и кто может рассчитывать на компенсацию деньгами.