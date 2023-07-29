Путин заявил, что российские войска были отведены из-под Киева в рамках переговоров Фото: REUTERS

Россия отвела свои войска из-под Киева весной 2022 года в рамках переговоров с Украиной, чтобы создать условия для мирного договора, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами стран Африки.

«Фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева – а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора – киевские власти отказались от всех прежних договоренностей. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне», – сказал глава государства.

Как напомнил российский лидер, Украина получила независимость в результате развала Советского Союза на основе Декларации о независимости, в которой был оговорен ее нейтральный статус. Путин подчеркнул, что это обстоятельство имеет для России принципиальное значение, и вступление Украины в НАТО неприемлемо для Москвы, поскольку создает фундаментальную угрозу безопасности РФ.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта 2022 года командование Вооруженных сил России решило отвести войска из-под Киева, заявив о перегруппировке.