Арбитражный управляющий Русяев: банкротство не спасет от долгов по алиментам Фото: Мария ЛЕНЦ

Арбитражный управляющий Илья Русяев рассказал, какие долги все-таки придется погасить после процедуры банкротства. Признание несостоятельным не освободит физлицо от выплат компенсаций за нанесение физического и морального вреда. Так же, банкротство не освобождает от платежей по алиментам и другим долгам, связанным с личностью кредитора.

Процедура банкротства может быть выгодной только в том случае, если у человека есть единственное жилье, оно не в ипотеке, а дохода не хватает на погашение долгов. Но важно помнить, что на любое другое имущество будет обращено взыскание. Его продадут, а вырученные средства направят на погашение долга.

- Единственное жилье, предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи, необходимые для жизни – это не подлежит продаже. А вот если единственное жилье находится в ипотеке, то его задолженность не может быть списана, — добавил Русяев в беседе с NEWS.ru.

Если должник активно сотрудничает с финансовым управляющим и предоставляет все необходимые сведения, суд может вынести определение, в котором будет указано об освобождении от долгов. А вот нечестное поведение усложнит процедуру банкротства, суд может не освободить такого гражданина от долгов.

Ранее, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить размеры долговых обязательств, предусматривающие запрет на выезд из России.

Он предложил поднять планку до 30 тыс. рублей по алиментам, по возмещению имущественного и морального вреда и так далее, а также имеющим долг свыше 100 тыс. рублей по иным требованиям, пишет Rt.