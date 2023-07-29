Нутрициолог Свиридова: не стоит выбирать арбуз по стуку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нутрициолог Елена Свиридова дала советы, как выбрать спелые арбуз и дыню. Не стоит опираться на традиционный звон, ведь постучать не всегда достаточно. К тому же, сильно звенящий арбуз может быть недозревшим.

Если арбуз издает звенящий звук средней силы, то он считается достаточно спелым. Если звук слишком громкий, это может указывать на недозрелость арбуза. И наоборот, если при ударе нет звука или он глухой, это может значить, что арбуз перезрел или содержит слишком много воды.

У арбуза есть "земляное пятно" — отметина на боку, на котором он лежал на земле и созревал, это не плохо. Главное, чтобы ягода не имела признаков загнивания, а вот царапины считаются нормальными.

Для определения спелости арбуза можно немного поскрести его кожуру – травянистый запах укажет, что плод спелый. Если запаха нет, скорее всего, он недозрелый.

вет полосок – еще один маркер. В зависимости от сорта они различаются. Но важно, чтобы оттенок был ярким и четким, а не блеклым. Бурый сетчатый рисунок на кожуре скажет о хороших вкусовых качествах.

Сухой хвостик — это признак свежего арбуза. А вот если хвостик темный или заветренный, это может говорить о том, что арбуз испорчен. Стоит помнить, что хвостик становится сухим примерно через пять дней после созревания арбуза. Так что лучше брать зеленоватый хвостик.

Что касается дыни, то характерный сахарный аромат дыни — это фактор, который не подводит. Она указала, что свежий плод легко угадать по сладкому, медовому запаху или ненавязчивым грушевым ноткам. Неспелая дыня имеет слабый или травянистый запах, пишет RT.

Арбуз богат клетчаткой, а вот белка и жиров в ягоде крайне мало, так же, как и важнейших витаминов и минералов — натрия, витамина В12, фолатов. А без них невозможна нормальная работа организма, так что переходить только на арбузные диеты не стоит, передает Пятый канал.

Арбуз не может навредить здоровому человеку, поскольку состоит практически из одной воды. Однако это не означает, что за день можно съедать целую ягоду. нужно ограничиваться 2-3 кусочками, передает телеканал "360".

А вот покупать арбузы с рук нельзя. Зачастую продавцы овощей и фруктов не соблюдают правила гигиены. Так, ящики стоят прямо на земле, а бахчевые лежат без поддонов. Таким образом продукты впитывают «всю таблицу Менделеева» от проезжающих мимо автомобилей, пишет газета "Известия".