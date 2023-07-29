20-летняя девушка погибла во время шторма в Сочи Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Краснодарском крае во время шторма погибла 20-летняя девушка. Несмотря на объявленное штормовое предупреждение, девушка решила искупаться в Черном море.

“Накануне вечером в Хостинском районе девушка купалась в море во время сильного шторма. В какой-то момент она начала тонуть. Заметившие девушку жители помогли выбраться из воды, вызвали скорую и начали оказывать первую помощь”, — сообщает "КП-Кубань".

Очевидцы, пришедшие на помощь девушке, не смогли ее спасти – она скончалась еще до приезда скорой помощи. В данный момент следователи инициировали проверку по факту ее гибели.

“По окончании проверки будет принято процессуальное решение”, — пишет “КП-Кубань” со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, 27 июля Гидрометцентр по Краснодарскому Краю объявил штормовое предупреждение в городе Сочи. Синоптики предупреждали, что в курортном городе непогода будет бушевать до конца 29 июля, возможны сильные ливни и грозы, а также формирование смерчей.