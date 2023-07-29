Путин заявил, что нет ничего более ценного, чем родительское и семейное счастье

Путин назвал гордостью России семьи, получившие награду "Родительская слава" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин назвал гордостью страны семьи, получившие государственную награду "Родительская слава". Данную награду присуждают родителям, которые воспитывают или уже воспитали более шести детей.

“Глядя на вас, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское, семейное счастье, что нет ничего лучше, ничего более ценного, чем семья, где растёт много детей”, — сказал президент во время видеоконфереции с этими семьями.

Также глава государства пожелал достойной службы сыновьям двух многодетных семей, которые принимают присягу в Вооруженных силах России и поздравил именинников во время общения с семьями.

Напомним, недавно накануне Дня семьи, любви и верности вручили ордена “Родительская слава” нескольким многодетным семьям из Краснодара.