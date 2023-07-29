Путин пожелал достойной службы сыновьям многодетных семей, принимающим присягу Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пожелал их сыновьям, принимающим присягу, достойной службы.

«В семьях Ильиных и Гореловых старшие сыновья в эти дни принимают присягу в армии. Хочу пожелать им достойной службы», – сказал глава государства.

Российский лидер также поздравил одного из молодых людей, принимающих присягу – Виктора Горелова, – с 19-летием. Кроме того, президент поздравил семью из Челябинска, в которой на прошлой неделе родился восьмой ребенок.

Напомним, в начале июля в честь Дня семьи, любви и верности нескольким многодетным семьям из Краснодара вручили ордена «Родительская слава». Эту награду присуждают родителям, которые воспитывают или уже воспитали более шести детей.