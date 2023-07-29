Что произошло за день 29 июля: главные новости

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту управления украинских войск в Днепропетровске Фото: REUTERS

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту управления украинских войск в Днепропетровске, цель удара была достигнута, заявило Министерство обороны РФ.

В Сочи во время шторма погибла 20-летняя девушка. Несмотря на первую помощь, она скончалась до приезда медиков. Второй жертвой непогоды стал мужчина. Его тело нашли 29 июля на берегу моря в Кудепсте среди больших камней. Личность погибшего устанавливается. Чудом выжил в неспокойной воде 13-летний подросток: огромной волной его за считанные секунды унесло от берега. На помощь пришли спасатели. Рискуя своей жизнью, двое мужчин вытащили школьника из воды.

В субботу, 29 июля, стало известно о госпитализации рок-музыканта Гарика Сукачева. Артист попал в медучреждение из-за ухудшения состояния здоровья. Предполагается, что причиной госпитализации стало плохое самочувствие из-за давления.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами африканских государств готовится краткое совместное заявление по Украине.

В детском лагере в Алтайском крае отравились 67 детей, сообщает Следственное управление СК по республике. С признаками кишечного заболевания они обратились за помощью к фельдшеру.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику договаривался с властями этой страны о покупке оружия, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Правительство Казахстана полностью запретит электронные сигареты, жидкости и ароматизаторы к ним, заявила член фракции партии «Республика» Нургуль Тау.

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