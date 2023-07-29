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НовостиПолитика29 июля 2023 20:05

Путин заявил, что противник на Украине везде остановлен и отброшен

Президент рассказал о потерях и смене тактики ВСУ
Сергей ЧИКОВ
Президент России Владимир Путин. Фото: photo.roscongress.org

Президент России Владимир Путин. Фото: photo.roscongress.org

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска в ходе обещанного широкомасштабного наступления не смогли добиться значимых успехов ни на одном участке линии соприкосновения.

"Везде противник остановлен, отброшен, более того, на некоторых участках наши подразделения не только отбивают атаки, но и переходят в контрнаступления", — заявил Путин.

Также глава государства отметил, что командование ВСУ сменило тактику и отвело свои штурмовые подразделения в тыл, поскольку за время безуспешных атак украинские войска понесли значительные потери в личном составе и военной технике.