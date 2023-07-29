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НовостиПолитика29 июля 2023 20:07

Путин заявил об изменении тактики ВСУ

Сергей ГАПЧУК
Президент России Владимир Путин. Фото: photo.roscongress.org

Президент России Владимир Путин. Фото: photo.roscongress.org

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины изменили тактику в зоне спецоперации и связано все с потерями.

«Начиная с 4 июня, я говорил - 405 танков было потеряно, сейчас 415, и тысяча триста с лишним боевых машин разного класса, две трети - западного производства», - отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что активных действий ВСУ сейчас не наблюдается. Потери противник несет сейчас большие.

По словам президента, везде противник остановлен, на некоторых участках наши подразделения не только отбивают атаки, но и переходят в контрнаступления.

«На двух участках продвинулись. На одном - 15 километров по фронту и 4 в глубину», - добавил Путин.