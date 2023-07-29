Путин назвал условие возвращения России в зерновую сделку

Президент России Владимир Путин. Фото: russia-africa2023.tass.photo

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вернется в "Зерновую сделку", если все данные ей Западом обещания будут выполнены.

"Нас когда господин Гутерриш убеждал, что необходимо войти в "Зерновую сделку" и оказать содействие в вывозе украинского зерна, должно было быть то, что зерно пойдет в беднейшие страны мира. Чтобы гарантировано избавить их от голода. Из всего вывезенного зерна в районе 3% пошло в эти страны. Ни одно из обещаний, которое было дано нам, выполнено не было. А мы продляли многократно участие в этой сделке в надежде, что обещание будет выполнено. Сейчас - давайте будет исполнено, а потом мы вернемся в сделку. И чтобы беднейшие страны не страдали и чтобы не было оснований в том, чтобы нас обвинять, мы сказали - мы готовы начать поставку зерна бесплатно", - отметил президент.

Он также заявил, что Российская Федерация остается лидером по продаже пшеницы, несмотря на все попытки коллективного Запада помешать этому.

"Да, фрахт немного дороже, дороже стоит страховка, сложнее осуществлять денежные переводы. Но работа-то идет и мы остаемся лидерами по продаже пшеницы, несмотря на все попытки нам помешать.", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что после выхода из черноморской инициативы Россия стала получать больше налогов и прибыли из-за роста мировых цен на зерно, благодаря чему Москва может больше делиться продовольствием с беднейшими странами.