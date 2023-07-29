Путин заявил, что столкновения военных России и НАТО никто не хочет

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что столкновения вооруженных сил России и США никто не хочет.

«Мы всегда готовы к любому сценарию. По инициативе американской стороны мы создали механизм для предотвращения», - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о ситуации в Сирии и активизации авиации американской коалиции в небе этой страны.

Российский лидер подчеркнул, что руководители подразделений стран в Сирии общаются.

Путин повторил, что никаких столкновений России и НАТО никто не хочет. «Но если кто-то захочет - мы готовы», - добавил он.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что тема газового хаба в Турции остается на повестке дня.