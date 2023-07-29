Путин: Украина выстраивает свою идентичность на основе неонацизма

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим выстраивает свою национальную идентичность на основе идей неонацизма.

"Я слышал, что Украина ищет свою идентичность, самобытность. И стремится к утверждению своей идентичности. И это естественно. Но почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма? Почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера?" - заявил глава государства.

Путин напомнил, что фашистский режим Гитлера уничтожил 1,5 миллиона евреев, русских и поляков, поэтому совершенно глупо выстраивать свою идентичность на этой базе.