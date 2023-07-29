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НовостиПолитика29 июля 2023 20:34

Путин заявил о невозможности выполнения пункта о прекращения огня на Украине

Сергей ЧИКОВ

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация при всем желании не может выполнить пункт о прекращении огня в зоне конфликта на Украине, который входит в некоторые мирные инициативы.

"Есть вещи, которые труднореализуемые. Например, один из пунктов - прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, они реализуют наступление. К нам то что обращаться?", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Москва всегда выступала за дипломатическое урегулирование конфликта, однако киевский режим на законодательном уровне запретил переговоры с Россией.