Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация при всем желании не может выполнить пункт о прекращении огня в зоне конфликта на Украине, который входит в некоторые мирные инициативы.

"Есть вещи, которые труднореализуемые. Например, один из пунктов - прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, они реализуют наступление. К нам то что обращаться?", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Москва всегда выступала за дипломатическое урегулирование конфликта, однако киевский режим на законодательном уровне запретил переговоры с Россией.