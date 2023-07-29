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НовостиПолитика29 июля 2023 20:46

Путин предупредил об угрозе отторжения западной Украины в пользу Польши

Путин: введение польских войск будет началом конца для территорий Украины
Сергей ЧИКОВ
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза национальной безопасности Украины не касается России. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов об активизации Варшавы и возможных планах Польши по захвату Западной Украины.

"Угрозу национальной безопасности Украины мы видим, но это не наше дело. Насколько нам известно, есть планы не только польско-литовско-украинских подразделений, но уже пробрасываются идеи определенных польских подразделений", — отметил глава государства.

При этом, подчеркнул Путин, подобные планы "очень живучи" среди польских политических элит и однажды западные территории Украины могут быть отторгнуты в пользу Польши.