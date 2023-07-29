Путин: История с якобы похищением Россией детей из Украины раздута

Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что история с якобы похищением Россией детей из Украины раздута.

«Ну вот вы знаете эту раздутую, на самом деле, историю с похищением детей», - сказал глава государства.

Путин отметил, что на самом деле это была попытка и конкретные действия, направленные на спасение детей, которых вывозили из зоны боевых действий.

По словам президента, не оставлять же детские дома под обстрелами артиллерии.

Путин добавил, конечно, этих детей вывозили на безопасные территории.

Как писал сайт KP.RU, в конце июня зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что Украина целенаправленно убивает детей.

Как отмечалось, на Охотном Ряду началось парламентское расследование преступлений киевского режима в отношении детей.

Кузнецова сообщила, что речь идет о конкретных преступлениях. Это целенаправленное убийство детей. Когда мы упоминаем военные действия, велико искушение сказать: «война же, стреляют все, неизбежны жертвы». Но ведь оружие на этой войне — другое. Оружие точного наведения.

Она подчеркнула, когда из-за обстрелов ВСУ погибают дети — это не какие-то случайные жертвы. Это результаты прицельного огня из дальнобойного оружия. Когда я была с гуманитарной миссией в Луганске, последовали первые удары Storm Shadow — у меня на столике лежат осколки этой ракеты — и были ранены две девочки. Я видела их. Испуганные до полусмерти. У одной было легкое ранение, у другой посложнее.