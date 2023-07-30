Путин: ВСУ уже потеряли 415 танков с 4 июня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины уже потеряли 415 танков с начала так называемого «контрнаступления».

«Начиная с 4 июня, я говорил - 405 танков было потеряно, сейчас 415, и тысяча триста с лишним боевых машин разного класса», - сообщил глава государства.

Путин отметил, что две трети техники - западного производства.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим выстраивает свою национальную идентичность на основе идей неонацизма.

Российский лидер напомнил, что фашистский режим Гитлера уничтожил 1,5 миллиона евреев, русских и поляков, поэтому совершенно глупо выстраивать свою идентичность на этой базе.

Также Владимир Путин сообщил, что Россия ударила по местам, где производились беспилотники, которыми Киев атаковал Крымский мост.

Кроме того, глава государства сообщил о технологиях, предложенных специалистами для защиты Крымского моста. Он отметил, что это - техническая, физическая защита.