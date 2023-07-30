Путин заявил, что не считает своим делом управление войсками России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он в курсе ситуации вокруг спецоперации, но не считает своим делом управление войсками.

«Я не считаю своим делом управление войсками, это неправильно и даже вредно», - сказал глава государства.

По его словам, ежечасно получать доклады с передовой невозможно.

«Люди, которые находятся на передовой, они должны пользоваться только специальными средствами связи, иначе это неприемлемо с точки зрения обеспечения их безопасности», - отметил российский лидер.

Путин добавил, что в курсе дел, происходящих в зоне СВО, и несколько раз в день связывается с руководством Минобороны, если нужно, и с конкретными подразделениями.

Как писал сайт KP.RU, 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин дважды в сутки внимательно заслушивает доклады о ходе проведения специальной военной операции, несмотря на свой загруженный рабочий график.

Шойгу подчеркнул, что несмотря на свою загруженность, верховный главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке.

По словам главы военного ведомства, все доклады выполнены детально по каждому из направлений в зоне СВО.