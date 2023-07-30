Шесть человек погибло в результате урагана в Марий Эл Фото: mari-el.gov.ru

Глава республики Марий Эл Юрий Зайцев в своем Telegram-канале сообщил, что в результате стихийного бедствия погибло шесть человек, всего пострадало 22 человека.

«По информации, на данный момент у нас погибло шесть человек, трое из которых дети. Всего пострадало 22 человека», - написал Зайцев.

Происшествия с погибшими и пострадавшими произошли в палаточном лагере на территории дикого пляжа, уточнил глава республики.

Зайцев отметил, что ураганом повалило большое количество деревьев в районах озер Таир и Яльчик. Там работают все экстренные службы.

«Дороги на данный момент расчищены. Дети в лагерях находятся в полной безопасности», - подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава республики Юрий Зайцев заявил, что в республике Марий Эл в результате урагана погибло и пострадало несколько человек.

Он выразил глубокое соболезнование семьям погибших.

В следственном управлении СК РФ по республики Марий Эл сообщали, что 29 июля в районе озер Яльчик и Таир в результате урагана повалило большое количество деревьев, часть из которых повредили находящийся на берегу палаточный лагерь, есть пострадавшие.

В ведомстве подчеркнули, что на место происшествия для установления обстоятельств произошедшего выехала следственная группа следственного управления СК России по региону.