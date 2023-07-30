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НовостиПолитика29 июля 2023 23:31

Владимир Путин заявил, что еще не принял решения о своем участии в саммите G20

Саммит G-20 состоится 1 декабря в городе Нью-Дели, Индия
Сергей ГАПЧУК
Владимир Путин заявил, что еще не принял решения о своем участии в саммите G20

Владимир Путин заявил, что еще не принял решения о своем участии в саммите G20

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что пока не принял решения о собственном участии в саммите G20, который пройдет в декабре в Индии.

«Я пока не знаю. Не думал. Не решил. Посмотрим», - сказал Путин журналистам по итогам саммита «Россия-Африка».

Напомним, саммит «Большой двадцатки» (G-20) в Индии состоится 1 декабря 2023 года в городе Нью-Дели.

Как писал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 года в курортном районе Нуса-Дуа на острове Бали в Индонезии открылся саммит лидеров стран «Большой двадцатки», посвященная вопросам продовольственной и энергетической безопасности.

Российскую Федерацию на этом международном форуме представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин принял решение не лететь на саммит, так как, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, обстоятельства требовали его присутствия в России.