Сергей Собянин: Украинские беспилотники атаковали офисные башни «Москва-Сити» Фото: Агентство городских новостей Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что ночью, 30 июля, украинские беспилотные летательные аппараты атаковали две офисные башни в «Москва-Сити».

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников», - написал Собянин.

Глава города отметил, что незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити.

«Жертв и пострадавших нет», - подчеркнул Собянин.

Как писал сайт KP.RU, ранее агентство ТАСС сообщило, что в здании «IQ-квартала», расположенного в «Москва-Сити» произошел взрыв. Экстренные службы сообщали, что в результате хлопка на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной, 10с2 нарушено остекление.

Отмечалось, что пострадавших нет, пожара не последовало. Башня «IQ-квартала» эвакуирована после происшествия.

Напомним, ранее 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников на два нежилых здания в столице.

Мэр отмечал, что удары беспилотников произошли около четырёх часов. Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы работали на месте.

Обломки беспилотного летательного аппарата были обнаружены на Комсомольском проспекте в Москве.

30 мая Собянин сообщил о падении нескольких беспилотников на жилые дома в столице.