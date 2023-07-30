В Подмосковье отражена атака двух украинских дронов на Москву Фото: REUTERS

Система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата на западе Московской области, дроны участвовали в атаке на Москву, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На западе Московской области ПВО отразила атаку двух беспилотников самолетного типа», - говорится в сообщении.

Собеседник агентства отметил, что устанавливаются цели, по которым дроны должны были нанести удар.

Как писал сайт KP.RU, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью, 30 июля, украинские беспилотные летательные аппараты атаковали две офисные башни в «Москва-Сити».

Градоначальник подчеркнул, что на фасадах двух офисных башен Москва-Сити имеются незначительные повреждения.

Отмечалось, что взрыв произошел в здании «IQ-квартала», расположенного в «Москва-Сити». Отмечалось, что пострадавших нет, пожара не последовало. Башня «IQ-квартала» эвакуирована после происшествия.