Один человек пострадал в башне «Око-2» при атаке дронов на «Москва-Сити»

Пострадал охранник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один человек пострадал в башне «Око-2» в «Москва-Сити» при атаке украинского беспилотника, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате хлопка в башне «Око-2» пострадал охранник», - приводит агентство слова источника.

Собеседник уточнил, что выбиты стекла с первого по четвертый этажи башни.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотниками по объектам в городе Москве.

В ведомстве уточнили, что один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.

Кроме того, еще два дрона были подавлены средствами РЭБ. Беспилотники, потеряв управление, рухнули на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».