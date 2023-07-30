Путин сказал, что никогда не слышал фамилий Кагарлицкого* и Беркович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не слышал фамилий политолога Кагарлицкого* и режиссера Евгении Беркович, об аресте которых его спросили.

«Я могу честно сказать - я не знаю даже, о ком вы говорите», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что фамилии эти слышит в первый раз и не очень понимает, что «они сделали, что с ними сделали».

«У нас 2023 год (а не 1937) и РФ находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. Думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны должен быть», - добавил Путин.

По словам президента, на Украине за это расстреливают, «были случаи».

Как писал сайт KP.RU, 4 мая в Санкт-Петербурге полиция провела обыски в квартире 88-летней писательницы Нины Катерли. Отмечалось, что обыски связаны с пьесой, которую поставила в Москве ее внучка Евгения Беркович.

Мать режиссера Беркович, поэтесса Елена Эфрос сообщила, что речь шла о спектакле «Финист – ясный сокол» по пьесе Светланы Петрийчук - о женщинах, которые решили заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

По предварительным данным, из-за постановки было возбуждено уголовное дело об «Оправдании терроризма».

* признан в России иноагентом