Рогов: российские войска выбили ВСУ с большинства позиций в селе Старомайорское Фото: REUTERS

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные осуществили контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское, расположенного на Времевском выступе Запорожской линии.

«В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжелые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться. Ничего у врага не получилось», - приводит РИА Новости заявление главы запорожского движения.

Рогов уточнил, что на данный момент идут бои не за сам населенный пункт, а за контроль над его окраинами.

Напомним, 29 июля российские военных отразили атаку двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области около села Старомайорское. Как заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Евгений Балицкий, украинские войска хотели занять позиции в этом населенном пункте для дальнейшего преимущества при наступлении в направлении Урожайного и Старомлыновки.