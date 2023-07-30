Российские ПВО за сутки уничтожили 44 украинских дрона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в воскресенье, 30 июля, сообщили, что за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 украинских беспилотника.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как уточняется в сообщении, дроны были сбиты в районах населенных пунктов Рубежное, Кременная, Залиман, Райгородка Луганской Народной Республики (ЛНР), Сладкое и Старомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР), Таволжанка, Старая Збурьевка и Новая Каховка Харьковской области, а также Долинка, Трудовое, Шевченково, Новопокровка, Мирное Запорожской области.

Напомним, Министерство обороны РФ также сообщило, что в ночь на воскресенье, 30 июля, украинские войска при помощи 25 беспилотников пытались осуществить террористическую атаку по объектам в Крыму. В военном ведомстве заявили, что 16 дронов уничтожили системами ПВО, а еще девять были подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы.