«Враги должны молиться»: Медведев поздравил россиян с Днем ВМФ

Медведев поздравил россиян с Днем ВМФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал поздравления по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) РФ, призвав врагов молиться на российских солдат.

Медведева отметил, что, отражая наступление «коллективного врага», Военно-морской флот РФ стоит на защите всей России, а также не дает начаться мировому конфликту. Как заявил политик, без российских военнослужащих украинские войска достигли бы целей наступления, и тогда бы Москве пришлось пойти на использование ядерного оружия.

«Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару. С Днем Военно-морского флота России!», - отметил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении главного парада ВМФ в воскресенье, 30 июля, в Санкт-Петербурге. В программе мероприятия примут участие примерно 50 кораблей, семь подводных лодок, а также около 50 самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.