«Беда не приходит одна»: певица Натали перенесла две потери в течение двух недель Фото: из соцсетей

Популярная российская певица Натали за две недели до смерти мужа Александра Рудина похоронила и его отца. Об этом «КП» стало известно от близких артистки.

— Две недели назад умер отец Александра. Только-только семья его похоронила и вот снова беда, — рассказали близкие Натали.

Появилась информация, что причиной смерти 53-летнего мужчины могли стать последствия ковида. При этом Александр не жаловался на какие-либо проблемы со здоровьем, а вредных привычек у него не было.

Стоит отметить, что исполнительница хитов «Ветер с моря дул» и «О, боже, какой мужчина» Натали и продюсер Александр Рудин познакомились еще в юном возрасте, а в день их свадьбы певице было всего 17 лет. Чтобы расписаться, влюбленным пришлось подделать справку о беременности невесты, хотя после этого Натали часто корила себя за эту махинацию.

Первые две беременности артистки сложились не лучшим образом, поскольку первая закончилась выкидышем, а вторая — страшным диагнозом «бесплодие». Однако тогда ее горе скрасил доктор, который заверил ее, что все будет хорошо и она обязательно станет мамой.

Уже в 2001 году у певицы родился первенец, а позже у счастливой семьи было уже трое детей. После смерти мужа, близкие семьи заявили, что сейчас они убиты горем, поскольку 53-летний Александр был настоящим главой счастливой семьи.