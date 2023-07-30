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НовостиПолитика30 июля 2023 17:36

Гладков: посёлок Прилесье в Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ

Обошлось без пострадавших
Сергей КУДРИН
Гладков: посёлок Прилесье в Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ

Гладков: посёлок Прилесье в Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ

Фото: REUTERS

Под обстрел со стороны ВСУ попал посёлок Прилесье, расположенный в Краснояружском районе Белгородской области. Люди не пострадали, однако не обошлось без разрушений. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.

«Под артиллерийский обстрел ВСУ попал поселок Прилесье Краснояружского района. Пострадавших нет», - написал Гладков.

Губернатор добавил, что в результате действий украинских неонацистов были повреждены два частных жилых дома - пробило крышу, и посекло осколками забор. Обстрел также задел линии электропередач. Гладков подчеркнул, что аварийные службы Белгородской области уже находятся на месте и устраняют все последствия обстрела.

Ранее KP.RU сообщил, что 29 июля 2023 года ВСУ обстреляли из артиллерии и миномётов 12 населённых пунктов в пяти муниципалитетах Белгородской области.