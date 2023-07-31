Автобус и две машины загорелись после обстрела центра Донецка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск загорелся маршрутный автобус, а также два легковых автомобиля. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин, заявив также и о наличии пострадавших.

Ранее Кулемзин заявил, что утром в понедельник, 31 июля, под обстрел попал центральный Ворошиловский район Донецка, отметив, что прилеты были зафиксированы возле Дворца бракосочетаний.

«В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины. Есть пострадавшие. Подробности уточняются», - сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Напомним, в воскресенье, 30 июля, в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск погиб мужчина. Как писал сайт KP.RU, СЦКК ДНР сообщал, что ночь на понедельник, 31 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили обстреливать Донецк.