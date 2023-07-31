Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор 2 августа 2023

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры в среду, 2 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры в среду, 2 августа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, телефонный разговор планируется на среду», – сказал пресс-секретарь российского лидера в ходе брифинга.

Представитель Кремля также сообщил, что точная дата визита Путина в Турцию пока не определена.

Напомним, помощник главы российского государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщал, что визит президента РФ в Турцию есть в планах, однако пока стороны не определили конкретные сроки. По его словам, был упомянут август и другие варианты, но конкретно к этой работе еще не приступили. В то же время он напомнил, что Путин после победы Эрдогана на президентских выборах пообещал ему, что посетит Турцию с визитом.