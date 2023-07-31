Путин подписал закон об индексации ставок акцизов до 2026 года Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о ставках акцизов на 2024-2026 годы.

Как сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации, индексация акцизов в 2024 году составит 5%, в 2025 и 2026 годах – 4%. После индексации акциз на крепкий алкоголь в 2024 году составит 643 рубля за литр безводного этилового спирта, в 2025 году он вырастет до 669 рублей, а в 2026 – до 696 рублей.

Акциз на алкоголь крепостью до 9% в 2024 году будет установлен на уровне 514 рублей за литр, в 2025 году его поднимут до 535 рублей, в 2026 году – до 556 рублей. На пиво крепостью выше 0,5% и до 8,6%, сидр, пуаре и медовуху акциз в 2024 году составит 26 рублей за литр, в 2025 году – 27 рублей, в 2026 году – 28 рублей. Что касается более крепкого пива, то в 2024 году акциз на него будет составлять 49 рублей, в 2025 году – 51 рубль, в 2026 – 53 рубля.

Кроме того, будут повышен размер акцизов на сигареты и папиросы: в 2024 году он составит 2 731 рубль за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости. В 2025 и 2026 годах акциз будет увеличен до 2 840 и 2 954 рублей соответственно. Акциз на сигары вырастет в 2024 году до 292 рублей за одну штуку, в 2025 году – до 304 рублей, в 2026 – до 316 рублей. На сигариллы, биди и кретек акциз составит в 2024 году 4 159 рублей за тысячу штук, в 2025 году – 4 325 рублей, в 2026 – 4498 рублей.

Также закон предусматривает увеличение размеров акцизов на табак, жидкости для электронных сигарет, легковые автомобили, мотоциклы, бензина, дизельного топлива и моторных масел.