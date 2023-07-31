Минобороны Греции по ошибке опубликовало фото секретных военных карт

Фото: Minister for National Defence (Greece)

Министерство национальной обороны Греции случайно выложило фотографии секретных военных карт в интернет. Об этом сообщает новостной портал antitheto.gr.

Ранее из-за лесных пожаров в Греции загорелся склад боеприпасов. В связи с этим инцидентом заместитель министра обороны Никос Хардалиас начал внеочередные проверки по соблюдению требований пожарной безопасности на военных объектах.

«Министерство национальной обороны опубликовало фотографии секретных военных карт, которые заместитель министра рассматривает во время "проверки" одного из объектов», - передает новостной портал.

Как отмечается, после такого «недопустимого инцидента» военное ведомство заявило, что проверки пожарной безопасности в подразделениях были прекращены. Запланированные на понедельник, 31 июля, визиты замминистра национальной обороны на аэродромы Петсали в Янине, а также Араксос и Андравида, были отложены.

Фото были разосланы вместе с пресс-релизом военного ведомства, однако вскоре был отправлен новый пресс-релиз, где эти карты были уже заблюренными.

Новостной портал назвал произошедшие «новым фиаско» министерства.