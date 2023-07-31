Власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию Фото: REUTERS

В понедельник, 31 июля, стало известно о приостановке экспорта урана и золота во Францию из Нигера. Такое решение приняли новые власти, сообщает британская корпорация BBC.

По информации корпорации, Нигер находится на седьмом месте по мировому производству урана. На государство приходится от 15 до 17% производимого урана, который используется для электроэнергии во Франции.

Власти Франции пока не сообщали об эвакуации граждан своей страны из Нигера. По данным главы французского МИД Катрин Колонна, в Нигере, где произошел госпереворот, находятся 500-600 французов.

Напомним, в африканском Нигере продолжают бушевать страсти из-за произошедшего государственного переворота в середине недели.