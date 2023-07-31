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НовостиПолитика31 июля 2023 12:45

Володин заявил, что поддержка участников спецоперации является приоритетом Госдумы

Система поддержки военных СВО базируется на 77 законах, заяви спикер Госдумы РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Володин назвал поддержку участников СВО приоритетом в работе Госдумы

Володин назвал поддержку участников СВО приоритетом в работе Госдумы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поддержка участников специальной военной операции (СВО) была приоритетом в минувшей весенней сессии Государственной думы РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 31 июля.

"Сделали всё для того, чтобы наши солдаты, офицеры ни в чем не нуждались. Мы создали систему исходя их ваших поручений, которая базируется на 77 законах. Такое количество было принято именно чисто вот в этой сфере", - заявил Володин.

Ранее глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС России выразил благодарность военным, участвующим в спецоперации, за мужество, героизм и службу. По его словам, на сегодняшний день речь идет не о единичных подвигах, а о десятках и даже сотнях.