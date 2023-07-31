Путин подписал закон о праве отцов требовать алименты в судебном порядке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве отцов потребовать от матери или бывшей жены предоставления алиментов в судебном порядке, если они фактически осуществляют уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения.

Кроме того, согласно документу, размещенному на портале правовой информации, вносятся изменения в положения о праве требовать алиментов в период беременности. Так, бывшая супруга имеет такое право только в случае наступления беременности в период брака.

Что касается нуждающихся супругов, осуществляющих уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы, то они могут потребовать алиментов только при фактическом осуществлении ухода.

Напомним, действующее российское законодательство возлагает обязанность по содержанию несовершеннолетних детей на их родителей, при этом, не имеет значения, состоят родители в браке или нет. Сайт KP.RU рассказывал об алиментных обязательствах родителей.