ВС РФ отразили 11 атак ВСУ в ходе попыток наступления на Донецком направлении Фото: REUTERS

Украинские войска за прошедшие 24 часа потеряли более 220 военных в ходе попыток наступать на Донецком направлении. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что российские войска смогли отразить 11 атак ВСУ в районе населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск ДНР. Украинские военнослужащие продолжили пытаться наступать на Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Кроме того, оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерии удалось поразить живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Новоселовка, Константиновка и Берестовое ДНР.

Кроме того, 31 июля российский министр обороны Сергей Шойгу доложил, что Вооруженные силы (ВС) России освободили Ковалевку и Сергеевку на Краснолиманском направлении.