Секретарь Совбеза России Николай Патрушев констатировал четкое соблюдение сроков строительства важных промышленных и социальных объектов в Карелии

Фото: gov.karelia.ru

На Онежском заводе построят первую в стране цифровую верфь

Николай Патрушев проинспектировал масштабный инвестиционный проект, который реализуется на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Уникальность объекта в том, что здесь применят передовые промышленные технологии. Новшества призваны обеспечить повышение объёма производства и рост производительности труда при постройке судов. Предполагается, что проект станет прототипным решением для всей отечественной отрасли судостроения.

Производство будет максимально автоматизировано и роботизировано, а также оснащено новейшими системами контроля качества. В производственный процесс интегрируют информационную систему цифрового управления. Это даст возможность для увеличения мощности по обработке металла в корпусообрабатывающем производстве до 10 тысяч тонн в год.

– Работы и поставки идут в графике, уже в декабре этого года полностью будет закрыт тепловой контур объекта. После ввода предприятия в эксплуатацию мы сможем трудоустроить 1160 человек, – заверил руководитель завода Владимир Майзус в ответ на вопрос Николая Патрушева о соблюдении сроков строительства и поставки необходимых материалов

Воплощение инвестиционного проекта началось в 2019 году. Завершить реализацию программы обновления Онежского завода планируют в 2024 году. Общий объем инвестиций составляет 5,8 млрд рублей.

– Благодарю Николая Платоновича за поддержку наших планов по дальнейшему развитию Онежского судостроительного-судоремонтного завода – дополнительная реконструкция сделает возможным производство в Карелии судов более тяжелого класса, – подчеркнул Артур Парфенчиков.

Новый легкоатлетический манеж откроют в сентябре

Николай Патрушев осмотрел уникальный для Карелии спортивный объект, который будет введен в эксплуатацию уже в сентябре нынешнего года.

Манеж расположен на территории Петрозаводского государственного университета. Спортивный объект строится на внебюджетные средства в рамках работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

Фото: gov.karelia.ru

Здесь создадут комфортные условия не только любителям бега и профессиональным легкоатлетам, но и для обычных горожан. Жители Петрозаводска смогут заниматься в спорткомплексе футболом, гандболом, баскетболом, волейболом, теннисом, боксом, борьбой и тяжелой атлетикой.

Строительство уже полностью завершено. Сейчас подрядчик завершает установку пожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также системы допуска в здание.

– Манеж уникален для Карелии. Здесь установят современное оборудование, в том числе, фотофиниш. Он позволит принимать соревнования различного уровня, вплоть до международного, – рассказал о достоинствах новой спортивной площадки Глава Карелии Артур Парфенчиков.

В Петрозаводске возведут завод по производству газобетонных блоков

На месте строительства Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, полномочный представитель Президента России по Северо-Западу Александр Гуцан и Глава Карелии Артур Парфенчиков приняли участие в торжественной церемонии закладки памятной капсулы.

Фото: gov.karelia.ru

Мощность будущего производства составит 50 тысяч кубометров бетонных изделий для возведения многоэтажных жилых домов, нежилых зданий, а также индивидуального жилищного строительства. В реализацию проекта инвестировано 800 млн рублей. Новый завод заработает уже к концу следующего года. Строительство завода поддерживает Правительство Карелии. На подведение к производственной площадке всех необходимых коммуникаций выделено 160 млн рублей. Кроме этого из Фонда развития промышленности планируется выдача льготного займа на 100 млн рублей.

Для производства будет создано 42 рабочих места. Как прогнозируют специалисты, только за первые пять лет деятельности предприятия перечислит в региональный бюджет порядка 164 млн рублей налогов.

ИТОГИ

По итогам визита Николая Патрушева в Карелию в Правительстве республики состоялась трехсторонняя встреча с участием, полномочного представителя Президента России в Северо-Западном Федеральном округе Александра Гуцана и Главы Карелии Артура Парфенчикова.

Фото: gov.karelia.ru

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев констатировал четкое соблюдение сроков строительства важных промышленных предприятий и социальных объектов в республике.

– Ход строительства цифровой верфи не вызывает обеспокоенности касаемо сроков его завершения. Более того существует уверенность в том, что объект будет сдан в эксплуатацию в соответствии с планом. Это же касается и завода по производству газобетона, – отметил Николай Патрушев.