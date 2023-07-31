Патрушев заявил о желании Запада развалить экономику России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что страны Запада желают развалить российскую экономику и создать новые социальные проблемы. При этом их санкции оказались безрезультатными, заявил он, приведя в пример Карелию.

"Вместе с военными террористическими и информационными вызовами Россия столкнулась с развязанной Западом экономической войной. Запад хочет развалить экономику нашей страны и создать дополнительные социальные проблемы для населения", - заявил Патрушев на совещании по вопросам безопасности Карелии в Петрозаводске.

По его словам, введенные санкции не привели к нужному странам Запада результату. Экономика Карелии смогла выстоять с помощью экономического потенциала, который был создан усилиями федеральных и региональных властей, отметил Патрушев.

Также секретарь Совбеза заявил, что Запад во главе с США курирует действия украинских спецслужб по атакам беспилотных аппаратов (БЛА) на различные регионы России.