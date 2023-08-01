Бойцы СВО поблагодарили Игоря Артамонова за постоянную связь и поддержку

Фото: липецкаяобласть.рф

На минувшей неделе Дмитрий Аверов доставил бойцам гуманитарный груз, который собрали жители региона. Помимо инверторных бесшумных генераторов, тепловизоров и другого снаряжения в зону спецоперации отправлены запасы питьевой воды. Также бойцам доставлены посылки из дома и письма от родных, которые поднимают моральный дух военнослужащих.

«Современность диктует свои правила, иногда суровые и жесткие. Но это не пугает наших ребят, которые находятся в зоне СВО. Нет сомнений в том, что любая поддержка для них сейчас бесценна», – отметил Дмитрий Аверов.

Два артиллерийских дивизиона – имени Ивана Флёрова и Олега Пешкова, которые созданы в Липецкой области, постоянно получают важные посылки. Участников спецоперации поддерживают жители региона, предприниматели и власти — военнослужащим привозят технику, экипировку, продовольствие.

Бойцы поблагодарили Игоря Артамонова за постоянную связь и поддержку. А также выразили губернатору признательность за помощь семьям: справляться с боевыми задачами гораздо проще, если знаешь, что тыл прикрыт — о родственниках заботятся, все просьбы выполняют.

«Мы рядом и всегда готовы помочь. Поддерживаем постоянную связь с нашими военнослужащими, на связи с командирами, учитываем все пожелания. Ни один вопрос, поступающий от бойцов, не остаётся без внимания», – заверил Игорь Артамонов.