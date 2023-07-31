В Челябинске помогут женщине, которая 14 лет провела в заточении

В Челябинске помогут женщине, проведшей в заточении 14 лет Фото: Вадим АРХИПОВ

Женщине, которая провела в заточении в частном доме в Челябинске 14 лет, окажут всю необходимую помощь. Она смогла освободиться только после того, как подозреваемый в ее похищении попал в психиатрическую больницу.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области, сейчас всем профильным ведомствам даны поручения помочь женщине.

"Губернатора Алексей Текслер сразу проинформировали о произошедшем, тогда же были даны все необходимые поручения профильным ведомствам оказать помощь пострадавшей. Произошедшее является чудовищным преступлением, уверены, что следственные органы выполнят свою работу на высоком уровне, и виновный понесет наказание", - сказали в пресс-службе ТАСС.

Напомним, 29 июля, из дома в челябинском поселке Смолино сбежала жертва бездушного чудовища. На протяжении 14 лет Владимир держал в плену, избивал и насиловал измученную Екатерину.