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НовостиОбщество31 июля 2023 18:38

Российские студенты рассказали, насколько им комфортно в своем вузе

Более половины российских студентов признались, что гордятся своим вузом
Роман ПОЛОСИКОВ
Российские студенты рассказали, насколько им комфортно в своем вузе

Российские студенты рассказали, насколько им комфортно в своем вузе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

58 процентов российских студентов гордятся своим вузом, а также 60 процентов учащихся чувствуют себя комфортно в учебном заведении. Об этом стало известно известно благодаря опросу, результаты которого опубликовала «Газета.Ru».

Чаще всего в положительном ключе студенты высказываются об организации учебного процесса и качестве преподавания. Помимо этого 73 процента опрошенных довольны преподавательским составом.

В целом же прослеживается тенденция заинтересованности российских студентов в дополнительном обучении. Они стали искать подработку во время летних каникул на 20 процентов реже, предпочитая вместо этого онлайн-обучение в летний период. О таких результатах рассказали на портале телеканала «360».

Еще совсем недавно стало известно, что студентам последних курсов педагогических курсов и вовсе теперь можно будет получать практику сразу, работая в школах и детских садах. О подписании этого закона рассказали «Известия».

Целью такого решения называют получение будущими выпускниками опыта еще до окончания обучения. Также это решит и кадровые проблемы в начальной школе и детских садах.