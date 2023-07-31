Российские студенты рассказали, насколько им комфортно в своем вузе Фото: Алексей БУЛАТОВ

58 процентов российских студентов гордятся своим вузом, а также 60 процентов учащихся чувствуют себя комфортно в учебном заведении. Об этом стало известно известно благодаря опросу, результаты которого опубликовала «Газета.Ru».

Чаще всего в положительном ключе студенты высказываются об организации учебного процесса и качестве преподавания. Помимо этого 73 процента опрошенных довольны преподавательским составом.

В целом же прослеживается тенденция заинтересованности российских студентов в дополнительном обучении. Они стали искать подработку во время летних каникул на 20 процентов реже, предпочитая вместо этого онлайн-обучение в летний период. О таких результатах рассказали на портале телеканала «360».

Еще совсем недавно стало известно, что студентам последних курсов педагогических курсов и вовсе теперь можно будет получать практику сразу, работая в школах и детских садах. О подписании этого закона рассказали «Известия».

Целью такого решения называют получение будущими выпускниками опыта еще до окончания обучения. Также это решит и кадровые проблемы в начальной школе и детских садах.